Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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У «Единой России» появится новая функция перед 2021 годом

В своей речи Владимир Путин указал единороссам на истинные лидерские качестваФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Единая Россия» берет на себя правозащитные функции и начнет оказывать бесплатную юридическую поддержку. В самой партии продолжится курс на обновление. Об этом говорилось на прошедшем в Москве XIX съезде. Выступивший перед делегатами Владимир Путин заявил, что лидер – это прежде всего тот, кто спрашивает с себя строже, чем с других. Как предстоящие изменения отразятся на партии и сможет ли она получить конституционное большинство по итогам выборов 2021 года? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей

Су-30МКИ радикально изменил военную ситуацию у границ ИндииФото: Марина Лысцева/ТАСС
Продолжаются спекуляции по поводу того, как Индия оценивает боевые качества российских истребителей по сравнению с самолетами производства Франции. Все это заставляет напомнить о том, как и почему Нью-Дели купили Су-30МКИ, каким образом эти истребители изменили расклад сил в регионе и как они реально выглядят на фоне зарубежных аналогов. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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              Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей

              Су-30МКИ радикально изменил военную ситуацию у границ Индии   24 ноября 2019, 12:58
              Фото: Марина Лысцева/ТАСС
              Текст: Виктор Сокирко

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              Продолжаются спекуляции по поводу того, как Индия оценивает боевые качества российских истребителей по сравнению с самолетами производства Франции. Все это заставляет напомнить о том, как и почему Нью-Дели купили Су-30МКИ, каким образом эти истребители изменили расклад сил в регионе и как они реально выглядят на фоне зарубежных аналогов.

              Еще в 1962 году Индия стала покупать у СССР лучшие на тот момент в мире истребители МиГ-21, а в 1967-м уже сама приступила к их производству. Всего в разных модификациях было выпущено в общей сложности 657 таких самолетов, модернизированные МиГ-21 до сих пор стоят на вооружении ВВС Индии. Один из них отличился в воздушном бою над Кашмиром, где в марте прошлого года сбил пакистанский F-16.

              Понятно, что затем 21-е «мигари» стали морально устаревать, Москва прекратила их производство в 1985 году, а в начале 1990-х полностью отказалась от эксплуатации. В авиапарке ВВС Индии на 2019 год осталось около 120 таких истребителей, но и их век уже недолог.

              Россия поставляла в Индию в разное время большое количество самолетов (авиапарк ВВС Индии сейчас на 80 процентов укомплектован советской и российской техникой), в том числе и истребители. Помимо массовых МиГ-21, это были многоцелевые МиГ-29 (в том числе палубные) и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики МиГ-27.

              Конечно, СССР никогда не был на этом рынке монополистом. Французская «линейка» в ВВС Индии представлена многоцелевыми Mirage 2000 (H/TH) в количестве 50 штук и истребителями-бомбардировщиками Jaguar (совместная разработка Великобритании и Франции) в количестве около 100 машин. Все они тоже уже морально устарели.

              Но отдельной строкой в этом списке стоял и продолжает стоять российский многоцелевой истребитель Су-30МКИ, доработанный и усовершенствованный специально для Индии и производящийся в том числе и в этой стране. С получением на вооружение своих ВВС в 1990-е годы Су-30МКИ Индия добилась столь желаемого превосходства в воздухе – собственно, этот истребитель и предназначен для доминирования в небе.

              Заинтересовавшись в свое время выставочным образцом Су-30МК (многоцелевой, коммерческий), Индия получила в ходе переговоров возможность приобрести самолет с более высокими боевыми возможностями. К ним можно было отнести усовершенствованную аэродинамическую компоновку с передним горизонтальным оперением, новую систему дистанционного управления, а также двигатели с управляемым вектором тяги. Кроме того, самолет предполагалось оснастить РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР). В результате Индии был предложен сверхманевренный многофункциональный истребитель, которому по маневренности и боевым возможностям не было на тот момент равных в мире.

              Индийская сторона выдвинула к Су-30МКИ («И» – это именно индийский) ряд дополнительных требований. Они касались бортового радиоэлектронного оборудования, где наряду с российскими системами на борту истребителя должно было присутствовать оборудование французского, израильского и индийского производства. Замещаемыми стали системы навигации, электронной индикации и радиоэлектронного противодействия, бортовая вычислительная система была построена на основе индийских процессоров.

              Поставки Су-30 начались буквально сразу. Вначале это были Су-30К, предназначенные для обучения индийских летчиков полетам на этом типе самолетов. По мере совершенствования Су-30МКИ (а эти работы продолжались постоянно) они доставлялись в Индию, а первые модели доводились до их уровня уже на месте. Истребитель окончательно довели до ума в 2004 году, и в это же время в Индии началось освоение лицензионной постройки Су-30МКИ. На первом этапе предусматривалась лишь сборка истребителей, полностью изготовленных в России. На втором – заказчику поставлялись готовые агрегаты и системы, на третьем – узлы и детали, а на четвертом – только материалы и сырье, а изготовление всех деталей, узлов, агрегатов, систем и окончательная сборка осуществлялась непосредственно в Индии. Сейчас в Индии производится 12 единиц истребителей ежегодно, к марту 2020 года компания может выпустить 272-й такой самолет. Там же, на заводах корпорации HAL, выпускаются по российской лицензии и двигатели АЛ-31ФП для истребителей МиГ-30МКИ.

              В планах ВВС Индии предусмотрена эксплуатация Су-30МКИ до 2030–2040 годов и даже позднее, что в значительной степени определяет баланс сил в данном регионе. Тут стоит вспомнить, что еще в мае 2018 года, как сообщала индийская пресса, концерн HAL предложил ВВС Индии собрать еще 40 истребителей Су-30МКИ, и если контракт будет реализован, то общая численность этих самолетов, собранных в Индии или закупленных, составит 312 штук. Для сравнения: в истребительной авиации ВКС России числятся «всего» 103 единицы Су-30СМ и 20 Су-30М2.

              Можно принять во внимание и заявление замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова, который 9 июля 2019 года сообщил, что ВВС Индии закупят 18 новых истребителей Су-30МКИ.

              В общем, как-то все не вяжется с нынешними заявлениями, которыми изобилует индийская пресса, о низких качествах истребителя Су-30МКИ по сравнению с французским Rafale.

              В частности, издание Economic Times пишет, что способность длительного барражирования французских самолетов в полтора раза превышает показатель Су-30МКИ. Кроме того, утверждается, что дальность полета Rafale – от 780 до 1055 км, а у Су-30МКИ она составляет 400–550 км. Французские истребители могут совершать пять боевых полетов за день, а российские – три, пишет издание.

              Насколько эти заявления похожи на правду?

              Для реального сравнения Су-30МКИ и Rafale возьмем не рекламные буклеты на авиасалонах, а их реальные ТТХ. У «сушки» дальность полета составляет 3000 километров на высоте (при скорости 2125 км/ч) и 1270 км у земли (при скорости 1350 км/ч), боевой радиус – 1500 км. Практический потолок – 17 300 метров. Продолжительность полета 3,5 часа без дозаправок (не случайно его назвали «летающим волком» за выносливость в длительном полете).

              Смотрим на «достоинства» Rafale. Его радиус полета составляет 1800 километров, при этом боевой радиус в варианте с подвесками для вооружения – 1389 км. Максимальная скорость на большой высоте – 1915 км/ч, практический потолок составляет 15 240 метров.

              Эти самолеты можно назвать одногодками. У Су-30 первый полет пришелся на конец декабря 1989 года, в обновленной версии МКИ для Индии – в 1997 году. Тогда его производство было осуществлено в рамках международной кооперации Россия – Франция – Израиль – Индия. У Rafale А первый полет был выполнен 4 июля 1986 года, начало эксплуатации пришлось на май 2001 года.

              «Сравнивать два примерно одинаковых в своем классе истребителя не имеет особого смысла, ведь у каждого найдутся как преимущества, так и определенные недостатки, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, в прошлом офицер штаба Московского округа ВВС и ПВО Владислав Шурыгин. – Даже если обратиться к историческому опыту, то, скажем, легендарный советский воздушный ас Александр Покрышкин своим любимым самолетом считал американскую «аэрокобру» (Bell P-39 Airacobra – прим. ВЗГЛЯД). При этом сами американские пилоты этот истребитель недолюбливали, а один из них дал ему оценку как самолету, предназначенному для описывания больших медленных низких кругов. Тут еще дело в том, кто находится за штурвалом и какой у него опыт управления. Если говорить о высокой аварийности «сушек» в индийской авиации, то здесь тоже есть свои нюансы.

              ВВС Индии по статистике потеряли гораздо больше истребителей Су-30МКИ, чем любые другие эксплуатанты подобных воздушных машин.

              Обусловлено это и тем, что большинство военных аэродромов в Индии расположены вблизи больших городов, окраины которых изобилуют огромными свалками, над которыми кружат стаи птиц. Более 10 процентов катастроф и происшествий с индийскими Су-30МКИ произошло именно в результате столкновения с пернатыми в небе. И если, к примеру, в Китае пилот НОАК будет до последнего бороться за свой самолет в критической ситуации, зная, что потеря боевой машины грозит ему не только увольнением, но и тюрьмой, то индийские летчики предпочитают катапультироваться при малейшей опасности. Есть нюансы и с техническим обслуживанием военных самолетов в разных странах, а в Индии оно не блещет.

              На российских «сушках» стало на крыло не одно поколение пилотов-индусов, которые они изучают еще со скамьи авиационного училища и умело их эксплуатируют. Опять же, Су-30МКИ еще рано списывать в запас – истребитель доведен до уровня 4++ и как минимум несколько десятилетий способен быть основой ударной воздушной мощи Индии. Заменить их одномоментно на Rafale уж точно не получится, в том числе по причине высокой цены вопроса французских истребителей.

              Мне кажется, здесь присутствует элемент некоего блефа со стороны индийских властей, которые выпячивают якобы имеющиеся недостатки Су-30МКИ лишь для того, чтобы снизить суммы дальнейших контрактов».

              К слову, индийский концерн HAL, заявивший о прекращении производства Су-30МКИ с марта 2020 года, делает малозаметное, но значимое уточнение – «в случае отсутствия новых заказов». Значит, если будет потребность, вернее деньги в военном бюджете Индии, будет работать и конвейер по производству истребителей. И Россия может этому поспособствовать – снижением своей цены контракта.

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