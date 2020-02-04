Рогозин назвал 2020 год переломным для космической отрасли

Наступивший 2020 год станет переломным для российской космической отрасли и покажет, сможет ли она преодолеть хронические проблемы, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«2020 год во многом будет переломным. Он покажет, способна ли космическая отрасль преодолеть хронические проблемы, которые она переживала последние 30 лет», – сказал Рогозин, передает ТАСС.

Он добавил, что доволен результатами 2019 года не только из-за безаварийности запусков, но и из-за принятых «судьбоносных решений» по переходу на новую ракетно-космическую технику, разработанных документов развития отрасли на ближайшие 10 лет.

«(Мы) сдвинули с мертвой точки наш космический «долгострой», вошли в необходимый темп стройки на Восточном, поправили финансовые дела ключевых предприятий, заложили основу для стабильной контрактной работы, от которой зависит дисциплина и ритм деятельности промышленности», – отметил глава госкорпорации.

Прошедший 2019 год стал первым за 16 лет безаварийным годом для Роскосмоса – было выполнено 25 успешных пусков ракет космического назначения. В прошлый раз Россия выполнила все запуски успешно в 2003 году.

В то же время Рогозин сообщил, что РКК «Энергия» к настоящему времени изготовила ряд элементов перспективного пилотируемого корабля «Орел», в том числе днище и силовые конструкции.

По словам гендиректора, в настоящее время ведется подготовка производства «Орла»: выпускается техдокументация, осваиваются новые станки, которые размещаются в корпусах корпорации «Энергия». Глава Роскосмоса уточнил, что для корабля также отрабатывается «авионика», эргономика приборов, манипуляторов, компьютеры и другие системы.

Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») для полетов к Луне ведется уже 10 лет. Первый испытательный запуск корабля «Орел» запланирован на 2023 год и будет осуществлен на ракете «Ангара-А5П» с космодрома Восточный. На 2024 год намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к МКС.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к изготовлению двух первых экземпляров корабля «Орел»: полноразмерного макета для испытаний при первом пуске на «Ангаре-А5П» в 2023 году и «Енисее» в 2028 году, а также многоразового корабля для летных испытаний и последующей эксплуатации.