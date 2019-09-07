РКК «Энергия» изготовит два новых пилотируемых корабля «Орел»

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» изготавливает два новых пилотируемых корабля «Орел». Один из них будет многократно запускаться на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5» и сверхтяжелого «Енисей» к Международной космической станции (МКС) и в дальний космос.

«Мы сейчас изготавливаем два пилотируемых корабля («Орел»). Первый летный будет для отработки критических операций взлета и посадки... (Его) пуск в 2023 году на (ракете) «Ангара-А5», – доложил гендиректор «Энергии» Николай Севастьянов Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что второй корабль многоразовый и на нем уже будут летать космонавты.

«В 2024 году – беспилотный (полет) к МКС, в 2025 году – пилотируемый. И еще два зачетных пуска перед (использованием на) сверхтяжелом носителе. Дальше мы планируем, что именно эта машина будет на сверхтяжелом носителе летать в дальний космос», – пояснил Севастьянов.

Ранее сообщалось о характеристиках двух версий пилотируемого корабля «Федерация», который позже был переименован в «Орел».