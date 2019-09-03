В России придумали сразу две версии корабля «Федерация»

Из материалов Ракетно-космическая корпорации (РКК) «Энергия» стало известно, что в России разрабатывается сразу две версии пилотируемого корабля «Федерация».

Согласно материалам РКК, одна версия пилотируемого корабля «Федерация» будет околоземной, а вторая – окололунной, передает ТАСС.

Разница стартовой массы у кораблей будет составлять 5,6 т. У окололунной версии этот параметр достигнет 20 т, у околоземной – 14,4 т.

Согласно материалам корпорации, масса грузов, которые сможет доставить и вернуть модификация для МКС, будет выше (500 кг). Для окололунной версии этот показатель составит 100 кг.

Вариант корабля, который будут запускать к МКС, сможет находиться в составе орбитальной станции в течение 365 суток, лунная версия – 180 суток.

«Федерация» разрабатывается в ракетно-космической корпорации «Энергия». Численность экипажа корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток.

Напомним, в августе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что работы по созданию нового российского космического корабля продолжат называться «Федерация», однако сам первый летный образец получит имя «Орел» в честь первого русского фрегата, построенного императором Петром I.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД