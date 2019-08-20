Космический корабль «Федерация» захотели назвать в честь фрегата Петра I

Работы по созданию нового российского космического корабля продолжат называться «Федерация», однако сам первый летный образец может получить имя «Орел» в честь первого русского фрегата, построенного императором Петром I, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин заявил во вторник на молодежном образовательном форуме «Машук-2019», что у инженеров появилась идея дать космическому кораблю имя «Орел» – «так назывался первый парусный российский военный корабль, первый флагман российского флота», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «Федерация» – это «название опытно-конструкторской работы, название, которое прошло испытание».

Напомним, корабль «Федерация» впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе «Союз-5» с космодрома Байконур в 2022 году.

На 2023 год запланированы его беспилотный полет к МКС и стыковка в автоматическом режиме, а в 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.

При этом к Международной космической станции корабль будет летать лишь в рамках испытаний, настоящее его предназначение – дальний космос.

В апреле сообщалось, что «Федерацию» предложили переименовать.

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