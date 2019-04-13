«Федерацию» предложили переименовать в честь одного из первых кораблей Петра I

Новые российские космические корабли, которые сейчас называются «Федерация», предложили назвать в честь первых российских кораблей, построенных Петром Первым, рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

В Роскосмосе предложили, чтобы в отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, «Орел», «Флаг» или «Аист», передает РИА «Новости».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый космический корабль «Федерация» поменяет свое название и получит «более мужское имя». После этого блогеры придумали для корабля «не девчачье» имя. В марте Рогозин сказал, что новое имя кораблю уже выбрали, однако не стал его назвать.

Напомним, по планам Роскосмоса, новый российский космический корабль будет готов к тестовой компании ракеты «Союз-5», летные испытания которой намечены на 2023 год.

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