Космическому кораблю «Федерация» придумали новое имя

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ранее критиковавший космический корабль «Федерация» за «девчачье» название, сообщил, что кораблю придумали новое имя.

«Придумали уже», – сказал Рогозин во время пресс-конференции по итогам стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12» с Международной космической станцией (МКС), передает ТАСС.

Рогозин ранее заявлял, что корабль «Федерация» поменяет свое название и получит «более мужское имя». После этого блогеры придумали «не девчачье» имя для корабля.

Напомним, название «Федерация» для российского космического корабля было впервые выбрано путем голосования.

Рогозин также сообщил, что астронавты НАСА и космонавты Роскосмоса в будущем будут летать к Международной космической станции (МКС) как на российских, так и на американских пилотируемых кораблях. По его словам, соответствующая договоренность достигнута с руководством НАСА. «Астронавты будут летать на «Союзе», а мы – на американских кораблях», – уточнил Рогозин.

По его словам, это создаст альтернативные пути доставки к станции.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев сообщал, что российские космонавты могут доставляться на Международную космическую станцию на американских частных космических кораблях, но при условии, что Россия убедится в безопасности таких полетов.