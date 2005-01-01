Роскосмос задумался о доставке космонавтов к МКС на частных американских кораблях

Российские космонавты могут доставляться на Международную космическую станцию на американских частных космических кораблях, но при условии, что Россия убедится в безопасности таких полетов, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

Крикалев сказал, что решение по данному вопросу пока не принято. «Возможно, что будут, но после того, как мы убедимся в безопасности этих кораблей», – приводит его слова РИА «Новости».

Сам Крикалев стал первым российским космонавтом, который отправился в космос на американском шаттле. Полет на Discovery на восемь суток состоялся в 1994 году.

Представитель Роскосмоса также сообщил, что перспективный российский космический корабль «Федерация» будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию. Он отметил, что в этих целях используется корабль «Союз».

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что «Федерация» не будет летать к МКС, поскольку корабль создается для полетов к Луне. Рогозин также заявлял, что корабль «Федерация» поменяет свое название и получит «более мужское имя». После этого блогеры придумали «не девчачье» название для корабля.