Рогозин озвучил «мужское» имя для космического корабля

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин озвучил название опытно-конструкторской разработки нового космического корабля «Федерация».

Так, разработка в серии получит название «Орел».

«Это опытно-конструкторская работа «Федерация» и название «Орёл». Название военного первого парусного корабля, который ещё Алексеем Михайловичем Романовым был построен впервые и поднят триколор современный российский», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в России разрабатывается сразу две версии корабля «Федерация» – околоземная и окололунная.

Глава Роскосмоса ранее заявлял, что корабль «Федерация» поменяет свое название и получит «более мужское имя». После этого блогеры придумали «не девчачье» имя для корабля.