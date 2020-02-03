Уничтоженный у российской базы в Сирии беспилотник летел со стороны Средиземного моря

Комплекс «Панцирь» авиабазы Хмеймим сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря, сообщает Минобороны.

Ведомство отмечает, что с наступлением темноты средства ПВО обнаружили приближавшийся к российской авиабазе малоразмерный беспилотник неизвестной принадлежности, который летел со стороны северо-восточной части Средиземного моря, передает ТАСС.

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет», – сообщили в Минобороны.

До этого сообщалось, что у авиабазы Хмеймим были сбиты два беспилотника, запущенные боевиками. Атака БПЛА была отражена также в субботу вечером.

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