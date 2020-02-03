В Армении возбудили дело по факту срыва тендера на поставку оружия из России

В Армении возбудили новое уголовное дело по факту воспрепятствования сотрудником министерства обороны работе адвоката, представляющего интересы российской оружейной компании ORSIS в республике, сообщил осведомленный источник.

По словам источника, новое уголовное дело возбуждено Специальной следственной службой (ССС) Армении по факту присвоения высокопоставленным представителем минобороны республики ценного подарка и по факту воспрепятствования должностным лицом того же министерства деятельности адвоката, представляющего интересы ORSIS в стране, передает РИА «Новости».

Источник отметил, что основаниями для возбуждения нового уголовного дела стали полученные ССС материалы, согласно которым после того, как в главном военном следственном управлении СК Армении возбудили первое уголовное дело в связи с сорванным тендером, помощник одного из заместителей министра обороны Армении попытался уговорить юриста ORSIS отказаться от жалоб, поданных в правоохранительные органы.

Кроме того, в начале 2019 года в знак укрепления сотрудничества армянская «дочка» российской компании – ORSIS Arms – подарила армянскому минобороны ружье, которое, однако, не было передано на баланс военного ведомства, а было присвоено и зарегистрировано на имя замминистра обороны.

Пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оганджанян подтвердила факт возбуждения нового дела по заявлению ORSIS, не уточнив деталей и добавила, что оба дела объединены в единое производство.

Напомним, в мае 2019 года минобороны Армении объявило тендер на поставку военной техники и только российская компания смогла удовлетворить квалификационные требования конкурса, но тендер неожиданно закрыли. После ORSIS обращалась в апелляционную комиссию и к юристу, в итоге по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье УК Армении «халатное отношение к службе».

Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства, в котором говорилось, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении.

В ноябре министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что в деле, связанном с российской компанией ORSIS, было совершено «преступное деяние», подробности которого должно выяснить следствие. При этом он утвердительно ответил на вопрос, существует ли экспертное заключение о том, что «компания пыталась наладить поставки охотничьего оснащения вместо военного».

В ORSIS в ответ заявили, что «спекуляции относительно назначения изделий совершенно безосновательны», подчеркнув, что «подобные вопросы решаются путем испытаний и соответствия ТТХ требуемым, а не ссылками на экспертов, чьи знания вызывают вопросы».

Позднее Минобороны Армении пыталось неофициально урегулировать ситуацию со срывом тендера на поставку российского оружия.

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