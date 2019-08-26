Из-за срыва тендера на поставку российского оружия в Армении возбудили дело

После срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия, в котором участвовала только российская компания ORSIS, было возбуждено уголовное дело, сообщили в компании.

По словам представителя ORSIS, в мае 2019 года минобороны Армении объявило тендер на поставку военной техники и только российская компания смогла удовлетворить квалификационные требования конкурса, но тендер неожиданно закрыли. После ORSIS обращалась в апелляционную комиссию и к юристу, в итоге по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье УК Армении «халатное отношение к службе».

«Возбуждено уголовное дело по ст. 376 Уголовного кодекса Республики Армения («халатное отношение к службе» – прим. ВЗГЛЯД)», передает РИА «Новости» слова представителя компании. Он добавил, что, они уже обратились к военному атташе посольства Армении в России для прояснения ситуации.

В свою очередь в военном ведомстве Армении потвердили факт возбуждения уголовного дела.



«По этому вопросу возбуждено уголовное дело, и вся дополнительная информация будет предоставлена по окончании работы следственных органов», – сказал представитель минобороны Армении.



Представитель компании отметил, что ORSIS на протяжении нескольких лет поставляла в Армению оружие, патроны и оптику, а теперь они – в черном списке поставщиков оружия для ВС Армении.

Он добавил, что минобороны Армении также потребовало выплату по банковской гарантии, хотя по закону компания должна выплатить такую компенсацию, если бы выиграла тендер, и сама отказалась от подписания контракта.

«Мы обратились в апелляционную комиссию – дозапрашивали документы, которые уже вообще не имели прямого отношения к тендеру и в последний момент объявили, что нет нескольких документов, которые мы на самом деле предоставляли. Причем на протокол апелляционной комиссии поставили гриф «совершенно секретно», хотя сам тендер был закрытый, но несекретный», – добавил представитель компании.

По его словам, сложившаяся ситуация может грозить срывом проекта строительства патронного завода в Армении.

Напомним, в апреле министр обороны республики Давид Тоноян заявил, что Россия поставит первые многофункциональные истребители Су-30СМ в Армению к началу 2020 года, но Ереван и далее будет усиленно перевооружаться с помощью Москвы.