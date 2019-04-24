Армения собралась усиленно закупать российское оружие

Россия поставит первые многофункциональные истребители Су-30СМ в Армению к началу 2020 года, но Ереван и далее будет усиленно перевооружаться с помощью Москвы, сообщил министр обороны республики Давид Тоноян.

«На первом этапе будет четыре самолета. Поставки предусматриваются к концу года – началу 2020 года. Дальше будем работать в этом направлении», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что первые денежные транши за российские истребители уже переведены.

Кроме того, сообщил Тоноян, Армения планирует и дальше закупать российское вооружение.

«Вооружаться и перевооружаться будем очень усиленно. Закупки будут вестись российского вооружения», – заявил министр.

В конце января министерство обороны Армении сообщило, что республика договорилась с Россией о покупке многоцелевых истребителей СУ-30СМ. Кроме того, Ереван сообщал о возможности получения нового оружейного кредита от России после реализации текущего соглашения на 100 млн долларов.