Россия может дать Армении новый оружейный кредит

Ереван может получить новый оружейный кредит от России после реализации текущего соглашения на 100 млн долларов, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Он возможен. О конкретной оружейной номенклатуре пока говорить рано», – сказал Тоноян в ходе выставки вооружений IDEX-2019, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019-начале 2020 года, всего Ереван хотел бы закупить 12 таких машин.

«Мы продолжаем переговоры о поставках следующей партии Су-30СМ. Все будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция – там существуют вопросы импортозамещения и так далее. Первую партию мы планируем получить в этом году, в крайнем случае – в начале следующего», – сказал он.

Напомним, что в конце января министерство обороны Армении сообщило, что республика договорилась с Россией о покупке многоцелевых истребителей СУ-30СМ.

Армения является ключевым союзником России в постсоветском регионе. Именно эта страна в 2016 году стала первой страной, получившей такую передовую разработку российской «оборонки», как оперативно-тактический комплекс «Искандер».