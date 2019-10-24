В России прояснили ситуацию с нотой протеста Армении

Сообщения СМИ, согласно которым Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, не соответствует действительности, сообщил близкий к ситуации источник.

«Это сообщение не соответствует действительности», – сказал источник ТАСС.

В то же время стало известно, что Минпромторг подготовил письмо, в котором просит министра обороны Армении Давида Тонояна разобраться в данной ситуации.

В письме, подписанном 22 октября заместителем главы Минпромторга Олегом Рязанцевым, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении.

Российская сторона также подчеркнула, что минобороны Армении «неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере», хотя по закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.

По словам источника РИА «Новости», знакомого с ситуацией, письмо уже передано в МИД России и в ближайшее время может быть направлено по дипломатическим каналам армянской стороне.

Ранее сообщалось, что в связи со срывом оружейного тендера министру обороны Армении Давиду Тонояну якобы направлена нота протеста, подписанная замглавы Минпромторга России Олегом Рязанцевым.

Напомним, в мае 2019 года минобороны Армении объявило тендер на поставку военной техники и только российская компания ORSIS смогла удовлетворить квалификационные требования конкурса, однако тендер неожиданно закрыли. После ORSIS обращалась в апелляционную комиссию и к юристу, в итоге по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье УК Армении «халатное отношение к службе».