Армения попыталась неофициально уладить конфликт с российскими оружейниками

Минобороны Армении пыталось неофициально урегулировать ситуацию со срывом тендера на поставку российского оружия, сообщила компания «Промтехнология», которая производит снайперские винтовки ORSIS.

Компания «получала неофициальные приглашения» на переговоры. Со стороны «неких приближенных» к военному ведомству Армении людей предпринимались «попытки неофициального обращения», передает ТАСС.

Однако российская компания считает «это некорректным и недопустимым» и призывает к официальному диалогу. «Промтехнология» надеется, что вопрос удастся решить без судебного вмешательства.

Подчеркивается, что глава минобороны Армении Давид Тоноян не ответил на предложения о встрече.

Компания возмущена попыткой Армении «взыскать банковскую гарантию».

«Допустим, в лоте приняло бы участие шесть компаний. Одна бы победила, а что с остальными? Потребовать с каждого выплатить сумму по банковской гарантии?» – заявили в компании, добавив, что разъяснений так и не получили.