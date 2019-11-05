Российская оружейная компания прокомментировала срыв тендера в Армении

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5 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Американские старообрядцы начали осваивать Россию

За долгие годы жизни на чужбине старообрядцы не растеряли ни своей веры, ни любви к РоссииФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Живущие в Америке старообрядцы возвращаются на историческую родину. Владимир Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая. Всего переехать в Россию планируют уже более двухсот человек. И для этого у них есть весьма веские причины. Подробности...
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Эрдоган играет с Москвой и Вашингтоном

Эрдоган вновь проявил ближневосточную хитростьФото: Murad Sezer/Reuters
Турецкие чиновники вновь начали заигрывать с Москвой и Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Анкаре удалось подвергнуть сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвать Штаты к обсуждению продажи Турции истребителей F-35. По мнению экспертов, президент Эрдоган таким образом пытается играть на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Ждем русский национализм здорового человека

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Вот я вполне себе русский националист. Но демонстрировать в России свою русскость – это то же, что здоровому мужику в средней группе детского сада демонстрировать свои силы. Подробности...
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На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить

Андрей Манчук, политолог
Камчаткой восхищаются все, но мало кто там бывал. Так ли уж недоступна русская Огненная Земля? Мы с друзьями недавно оттуда вернулись, и вывод такой: путешествие по Камчатке вполне доступно, просто организовывать его надо с умом. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Зачем России Черный континент

Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...
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              Российская оружейная компания прокомментировала срыв тендера в Армении

              5 ноября 2019, 09:39

              Текст: Алина Назарова

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              Военная продукция компании ORSIS несколько раз успешно испытывалась армянскими военнослужащими и не вызывала вопросов у местных специалистов, заявил официальный представитель компании.

              Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что в деле, связанном с российской компанией ORSIS, было совершено «преступное деяние», подробности которого должно выяснить следствие. При этом он утвердительно ответил на вопрос, существует ли экспертное заключение о том, что «компания пыталась наладить поставки охотничьего оснащения вместо военного».

              В ORSIS в ответ заявили, что «спекуляции относительно назначения изделий совершенно безосновательны», подчеркнув, что «подобные вопросы решаются путем испытаний и соответствия ТТХ требуемым, а не ссылками на экспертов, чьи знания вызывают вопросы».

              В компании подчеркнули, что их продукция неоднократно проходила успешные испытания в Армении. В последний раз они были проведены в декабре 2018 года, где изделия показали себя с наилучшей стороны, передает РИА «Новости».

              Говоря о «преступном деянии», которое упомянул Тоноян, в ORSIS подчеркнули, что оно было выявлено по факту обращения юриста, представляющего интересы компании, в следственный комитет Армении. «Это было сделано в силу того, что с нас безосновательно требуют выплату по банковской гарантии, а министерство обороны (Армении) игнорирует официальные запросы с просьбой о встрече для выяснения обстоятельств случившегося», – пояснили в ORSIS.

              Напомним, в мае 2019 года минобороны Армении объявило тендер на поставку военной техники и только российская компания ORSIS смогла удовлетворить квалификационные требования конкурса, однако тендер неожиданно закрыли. После срыва тендера было возбуждено уголовное дело по статье 376 уголовного кодекса Армении («Халатное отношение к службе»). Дело ведет главное военное следственное управление по расследованию особо важных дел СК Армении.

              Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства, в котором говорилось, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении. Минпромторг также попросил Тонояна разобраться в данной ситуации.

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