Российская оружейная компания прокомментировала срыв тендера в Армении

Военная продукция компании ORSIS несколько раз успешно испытывалась армянскими военнослужащими и не вызывала вопросов у местных специалистов, заявил официальный представитель компании.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что в деле, связанном с российской компанией ORSIS, было совершено «преступное деяние», подробности которого должно выяснить следствие. При этом он утвердительно ответил на вопрос, существует ли экспертное заключение о том, что «компания пыталась наладить поставки охотничьего оснащения вместо военного».

В ORSIS в ответ заявили, что «спекуляции относительно назначения изделий совершенно безосновательны», подчеркнув, что «подобные вопросы решаются путем испытаний и соответствия ТТХ требуемым, а не ссылками на экспертов, чьи знания вызывают вопросы».

В компании подчеркнули, что их продукция неоднократно проходила успешные испытания в Армении. В последний раз они были проведены в декабре 2018 года, где изделия показали себя с наилучшей стороны, передает РИА «Новости».

Говоря о «преступном деянии», которое упомянул Тоноян, в ORSIS подчеркнули, что оно было выявлено по факту обращения юриста, представляющего интересы компании, в следственный комитет Армении. «Это было сделано в силу того, что с нас безосновательно требуют выплату по банковской гарантии, а министерство обороны (Армении) игнорирует официальные запросы с просьбой о встрече для выяснения обстоятельств случившегося», – пояснили в ORSIS.

Напомним, в мае 2019 года минобороны Армении объявило тендер на поставку военной техники и только российская компания ORSIS смогла удовлетворить квалификационные требования конкурса, однако тендер неожиданно закрыли. После срыва тендера было возбуждено уголовное дело по статье 376 уголовного кодекса Армении («Халатное отношение к службе»). Дело ведет главное военное следственное управление по расследованию особо важных дел СК Армении.

Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства, в котором говорилось, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении. Минпромторг также попросил Тонояна разобраться в данной ситуации.

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