Киев ввел антидемпинговые пошлины на российские тросы и канаты

Украинская межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговую пошлину по ставке 50,09% на некоторые виды тросов и канатов российского производства.

«Согласно решению комиссии, пошлина вводится на пять лет на стальные провода винтовые, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали)», – сообщает правительственное издание «Урядовый курьер».

В декабре стало известно, что правительство Украины продлило до конца 2020 года действие ограничений в отношении российских товаров.