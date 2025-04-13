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    Тарифные войны вернули страхи времен пандемии
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    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
    Лукашенко назвал истоки конфликта на Украине
    Дискуссия с Лавровым на форуме в Анталье вызвала ажиотаж
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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    18 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    13 апреля 2025, 04:00 • Новости дня

    Дмитриев: Космическое сотрудничество США и России восторжествует

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность в возрождении сотрудничества между Россией и США в космической сфере.

    Свое мнение он опубликовал на странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в ответ на публикацию НАСА, приуроченную ко Дню космонавтики, где американское космическое агентство почтило первопроходца космоса Юрия Гагарина, передает ТАСС.

    «НАСА отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», – говорится в публикации Дмитриева.

    Напомним, американское космическое агентство НАСА посвятило пост в соцсети Х Международному дню полета человека в космос, в котором подчеркнуло значение полета Юрия Гагарина, который в 1961 году стал первым человеком, вышедшим в космическое пространство.

    Ранее Дмитриев заявил о планируемых переговорах с Илоном Маском по вопросам сотрудничества в космосе.

    Издание Hill писало, что США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине.

    12 апреля 2025, 12:08 • Новости дня
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал специального посланника Стивена Уиткоффа, отметив его вклад в переговоры и освобождение заложников после встречи с Владимиром Путиным.

    Рубио в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил поддержку специальному посланнику президента США.

    Госсекретарь США отметил публикацию американской политической активистки Лоры Лумер, в которой та высоко оценила вклад Уиткоффа в переговоры и освобождение заложников. Она подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, чем кто-либо из его критиков.

    Рубио отметил публикацию Лумер в своем профиле фразой «100%», выражая полную поддержку усилиям Уиткоффа.

    Напомним, Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

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    12 апреля 2025, 19:13 • Новости дня
    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста

    Глава РФПИ призвал обвинившего его в обмане британского журналиста «заняться делом»

    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста
    @ Александр Вильф/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ответил на обвинения британского журналиста Дэвида Блэра в обмане Белого дома, призвав его «заняться делом».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев осадил журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, который обвинил его в попытках обмана властей США, передает РИА «Новости».

    Блэр ранее назвал Дмитриева «зловещим кремлевским инсайдером» и прикрепил к посту в соцсети ссылку на статью из Telegraph с биографией Дмитриева.

    В ответ на это Кирилл Дмитриев обратился к Блэру в своих социальных сетях, посоветовав ему «заняться делом» и «позволить хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики». Дмитриев подчеркнул, что истинно зловещими могут быть те, кто пытается «навешивать ярлыки» и подрывать диалог между Россией и США.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Дмитриев, которого он назвал «сепаром», родился на Украине и занимается действиями, направленными на улучшение позиций России на международной арене, что вызывает у него недовольство.

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

    В Петербурге состоялась встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в «Гранд отеле Европа».

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    12 апреля 2025, 19:39 • Новости дня
    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

    Президент США подписал указ о продлении санкций Байдена против России на год

    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, следует из уведомления в Федеральном реестре США.

    Согласно уведомлению в Федеральном реестре США, санкции касаются российских частных лиц и компаний, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с киберпреступлениями и другими действиями, угрожающими национальной безопасности США, передает

    ТАСС.

    Эти санкции были впервые введены его предшественником Джо Байденом в апреле 2021 года в ответ на предполагаемые кибератаки и вмешательства в выборы. Указ 14024, на основе которого были введены санкции, неоднократно расширялся администрацией Байдена.

    Помимо продления санкций, Трамп также продлил на год режим чрезвычайного положения в стране, введенный Байденом для противодействия «вредоносным» действиям России, передает РИА «Новости».

    Чрезвычайное положение было объявлено Байденом для защиты США от предполагаемых угроз со стороны России, включая подрыв демократических процессов и кибердеятельность. Трамп отметил, что эти действия России представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» для США, и поэтому чрезвычайное положение останется в силе до апреля следующего года.

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял об успешных переговорах между Россией и США, которые могут привести к отмене американских санкций.

    Госсекретарь Марко Рубио намеревался усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа для введения жестких санкций против России.

    Президент США ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидал быстрого снятия санкций даже при возможных договоренностях между Россией и США по Украине.

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    12 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере, что значительно снизило шансы на достижение прорыва, пишет Reuters.

    По данным издания, переговоры между делегациями Украины и США по минеральным ресурсам состоялись в атмосфере антагонизма, что существенно уменьшило перспективы прорыва, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указал, что основное напряжение возникало из-за нового варианта сделки, предложенного США, который был «шире, чем оригинальная версия».

    Этот документ предполагал, что международная финансовая корпорация развития правительства США возьмет под свой контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, в настоящее время контролируемый «Газпромом».

    В переговорах приняли участие украинские премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, которые планируют посетить Вашингтон через две недели для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также в посвященной Украине встрече министров, запланированной на 25 апреля.

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах прошли 11 апреля в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Коментарии (9)
    12 апреля 2025, 16:27 • Новости дня
    Лавров: Трамп понял важность устранения первопричин конфликта на Украине
    Лавров: Трамп понял важность устранения первопричин конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп осознал необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме, что президент США Дональд Трамп понимает необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что устранение коренных причин является единственным способом решения проблемы и установления длительного мира. По его словам, Трамп был первым западным лидером, кто несколько раз убедительно отметил, что вступление Украины в НАТО было бы огромной ошибкой.

    Лавров также отметил, что у России и США есть потенциал для налаживания отношений. «Потенциал есть всегда», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности более активных действий по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Министр подчеркнул, что хорошие отношения между США и Россией, а также с Китаем, не несут ничего плохого.

    По мнению Лаврова, нынешние отношения между Россией и администрацией Трампа характеризуются простым диалогом без диктата и предварительных условий. Он отметил, что это «очень банальная вещь», когда страны просто общаются друг с другом, не предъявляя жестких требований.

    Лавров ранее заявил, что США проявляют желание разобраться в причинах украинского конфликта, в отличие от Европы, которая их игнорирует.

    Газета ВЗГЛЯД также писала про первые результаты, достигнутые на переговорах президентов США и России, которые заключались в договоренностях по урегулированию кризиса на Украине.

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    12 апреля 2025, 11:51 • Новости дня
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    @ REUTERS/Max Rossi

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между Россией и США развиваются в позитивном направлении и могут привести к отмене американских санкций, заявил на Антальском дипломатическом форуме американский экономист Джеффри Сакс.

    По его мнению, переговорный процесс движется в благоприятном направлении, и существует реальная возможность снятия санкций США с России, передает ТАСС.

    Экономист подчеркнул, что события развиваются в правильном направлении и надежда на отмену ограничительных мер вполне обоснована.

    Кроме того, Сакс прокомментировал политику президента США Дональда Трампа в отношении таможенных пошлин.

    Он отметил, что так называемые «тарифные войны» Трампа не представляют серьезной угрозы для России, поскольку их влияние на страну будет незначительным.

    По словам Сакса, эти меры не окажут прямого и сильного воздействия на российскую экономику.

    Сакс является директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке и известен своими исследованиями в области экономического развития и международной политики.

    Напомним, Лавров проводит встречу с президентом Иракского Курдистана в рамках Анталийского форума, где переговоры проходят в закрытом режиме.

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    12 апреля 2025, 11:00 • Новости дня
    Эксперты: Россия сейчас закладывает фундамент для освоения дальнего космоса

    Политолог Рудаков: Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении внеземного пространства

    Эксперты: Россия сейчас закладывает фундамент для освоения дальнего космоса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоение космоса стимулирует развитие науки, безопасности и экономики. Россия является космической державой полного цикла, имея собственные космические технологии, космодромы и спутниковую группировку. Сейчас поставлены амбициозные цели на будущее, связанные с освоением дальнего космоса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Рудаков и Станислав Корякин. 12 апреля в России отмечается День космонавтики.

    «Космическая отрасль давно стала визитной карточкой России. Исследование внеземного пространства является миссией нескольких поколений. Нам есть, чем гордиться: мы первыми начали космическую гонку, Константин Циолковский спроектировал ракету для межпланетных полетов еще в 1903 году», – напоминает политолог Александр Рудаков.

    «Уже в советское время наши ученые, инженеры, конструкторы во главе с Сергеем Королевым реализовали амбициозные идеи великого философа. По многим направлениям освоения космического пространства мы тоже стали первыми: первыми вывели спутник на орбиту, первыми покорили космос. Подвиг Юрия Гагарина никогда не будет забыт потомками», – добавляет он.

    «И сегодня это направление остается приоритетным для России, большое внимание отрасли уделяет президент Владимир Путин. Его позиция всегда базировалась на том, что космическая отрасль является стратегической для укрепления технологического суверенитета страны и конкурентоспособности страны», – полагает эксперт.

    «Покорение космоса становится мощнейшим стимулом развития науки, обеспечения безопасности, роста экономики. Во многом благодаря реализации президентского курса мы сохраняем лидирующие позиции в освоении внеземного пространства. При этом важно отметить, что в этом плане мы являемся полностью самостоятельными», – отмечает собеседник.

    «Россия – космическая держава полного цикла: мы имеем собственные средства запуска, космодромы и системы мониторинга, спутниковую группировку. Но отрасль не стоит на месте, есть большие планы на будущее. Впереди – создание национальной орбитальной станции, в 2027 году состоится запуск первого модуля», – напоминает он.

    «Таким образом, мы закладываем фундамент к освоению дальнего космоса. Важно понимать, что изучение внеземного пространства – это не просто вопрос престижа, но сфера, способная качественно улучшить жизнь простых россиян. То есть в исследовании космоса в равной степени заинтересованы государство, бизнес и общество», – акцентирует эксперт.

    «Космическая отрасль – это помимо всего прочего возможность создания новых материалов, развитие современных технологий медицины, связи, новые технологии геологоразведки, которые напрямую влияют на открытие и разработку месторождений и добычу полезных ископаемых. Исследования внеземного пространства носят не только научную ценность, но и напрямую влияют на наполнение федерального бюджета, их конечные результаты дают возможность направлять средства на социальные нужды граждан», – уточнил Рудаков.

    Покорение космоса – то, чем по праву может гордиться Россия, согласен Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ. «Изначально это было не только вопросом престижа страны, но и важным направлением обеспечения ее безопасности. Выведение объектов на орбиту способствует наращиванию военного потенциала государства. Неслучайно между СССР и США развернулась гонка за исследование внеземного пространства», –  подчеркнул он.

    «Советский союз вывел на орбиту станцию «Мир», что обеспечило нашей стране лидерство в покорении космоса. Уже потом была запущена МКС, которая долгое время оставалась пространством международного сотрудничества, несмотря на все перипетии международной политики», – добавил он.

    «Сегодня космос играет важную роль для развития науки. Это идеальное место для проведения различных исследований, способных улучшить экономику нашей страны», – поясняет собеседник. – «Кроме того, изучение космоса принципиально важно для совершенствования методов связи и разведки, что может найти свое применение не только на полях СВО, но и в деле освоении Арктики. То есть активная деятельность во внеземном пространстве способна дать импульс ко всестороннему развитию России».

    Напомним, 12 апреля отмечается День космонавтики. Праздник был учрежден еще в СССР и посвящен чествованию первого полета человека в космос в 1961 году. Им стал Юрий Гагарин. Время его пребывания во внеземном пространстве составило 108 минут. Памятная дата была установлена по просьбе второго астронавта Германа Титова.

    Сегодня Россия продолжает развитие успехов Советского Союза в деле изучения космоса. Так, 8 апреля состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». На борту аппарата также находились члены экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС.

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    12 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
    Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

    «Поздравляю вас с Днем космонавтики – с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова – первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Президент отметил эпохальное значение первого полета в космос, который совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, назвав его великим триумфом России. Он подчеркнул, что это событие останется ярким вехой в истории XX века.

    «Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции», – отметил глава государства.

    Путин также выразил гордость за ученых, конструкторов и космонавтов, которые стояли у истоков национальной космической программы. Он отметил их вклад, как патриотов, в развитие отрасли.

    «Освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции. И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы», – подчеркнул он.

    Путин выразил уверенность, что ракетно-космическая отрасль станет драйвером роста российской экономики за счет совершенствования производства и разработки инновационных технологий.

    «Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего», – заключил президент.

    Напомним, в 2025 году исполняется 64 года с того момента, как Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» открыл новую эру в истории цивилизации, совершив первый в мире орбитальный полет вокруг Земли.

    Газета ВЗГЛЯД подготовила открытки, которыми можно оригинально и душевно поздравить родных, друзей и коллег с Днем космонавтики.

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    12 апреля 2025, 10:36 • Новости дня
    Читатели Le Figaro обвинили Европу в затягивании кризиса на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французской газеты Le Figaro считают, что встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффым может привести к российско-американскому соглашению, исключающему участие Владимира Зеленского в урегулировании конфликта на Украине.

    Читатели французской газеты Le Figaro выразили мнение, что Зеленский не играет значительной роли в процессе урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Один из комментариев, оставленный пользователем под ником Canquoеlle, отметил: «И отлично. От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего – так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением».

    Некоторые читатели обвинили Европу в затягивании кризиса из-за постоянной поддержки Киева и поставок вооружений.

    Пользователь Antenor des Fontaines предупредил, что «пока Европа будет продолжать подливать масла в огонь, оказывая Киеву финансовую поддержку и поставляя оружие, огромное количество украинцев продолжит бессмысленно погибать».

    Читатель под ником Aife заявил, что Европа вовлечена в прокси-войну против России и теперь не знает, как выйти из нее без потери лица. Он отметил, что «этого конфликта хотели американцы, а их примеру последовали европейцы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

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    12 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал «мягко выражаясь» глупой политику Байдена по изоляции России

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме раскритиковал политику предыдущей администрации США в отношении России.

    «Администрация (Джо) Байдена решила, что Россия «должна извлечь урок». И этот урок,  наказание, должно заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко», – заметил Лавров.

    Ранее на форуме Лавров заявил о подготовке евро-атлантического сообщества к новой войне.

    8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация Байдена нанесла «страшнейший ущерб» отношениям России и США.

    Ранее американский журналист Такер  Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».

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    12 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Кремль отказался раскрывать, передал ли Путин подарок Трампу

    Песков отказался сообщить, передал ли Путин подарки Трампу через Уиткоффа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, передал ли Владимир Путин американскому лидеру подарок через спецпосланника США Стивена Уиткоффа, назвав это личным делом.

    Кремль воздерживается от комментариев по вопросу о возможной передаче Владимиром Путиным подарков для Дональда Трампа через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные вопросы касаются личных подарков президента.

    «У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», – заявил Песков.

    Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Встреча проходила в Петербурге в здании Президентской библиотеки и длилась 4,5 часа.

    Уиткофф после предыдущей встречи с президентом России в Кремле 13 марта рассказывал, что передал Трампу подарок от Путина – его портрет.

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    12 апреля 2025, 12:07 • Новости дня
    Космонавт Зубрицкий рассказал об обустройстве экипажа на МКС

    Космонавт Алексей Зубрицкий рассказал об обустройстве нового экипажа на МКС за неделю

    Tекст: Мария Иванова

    Новый экипаж МКС, прилетевший 8 апреля на корабле «Союз МС-27», уже успел обустроиться на станции и организовать спальные места в различных модулях, сообщил космонавт Алексей Зубрицкий во время видеосвязи с борта.

    Новый экипаж, прибывший на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-27» 8 апреля, уже успел обустроиться на станции, рассказал космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий в ходе видеосвязи с борта МКС, передает ТАСС. Он отметил, что несмотря на короткий срок пребывания на станции, команда уже успела адаптироваться и организовать себе спальные места в разных модулях.

    Зубрицкий также поделился своими впечатлениями от первого пребывания на МКС, отметив, что уже привыкает к микрогравитации и нахождению на станции, а опыт космонавта Сергея Рыжикова, который находится на МКС не в первый раз, помогает в этом процессе. «Я привыкаю ко всему здесь, к микрогравитации, к нахождению здесь и к великолепному виду в иллюминатор», – сказал Зубрицкий.

    Корабль «Союз МС-27» доставил на МКС также космонавта Сергея Рыжикова и астронавта NASA Джонни Кима. Полет проходит в рамках международного сотрудничества, направленного на изучение космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, hоссийские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и американский астронавт Джонни Ким пополнили ряды экипажа 72-й длительной экспедиции, в который уже входят коллеги из Роскосмоса, NASA и JAXA.

    Командир корабля «Союз МС-27» Сергей Рыжиков рассказал, что взял с собой на Международную космическую станцию покрашенное яйцо, чтобы отметить Пасху в условиях невесомости.

    Между тем украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно попытался вручить повестку на службу в армии 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который находится на Международной космической станции, куда прибыл на борту «Союз МС-27».

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    12 апреля 2025, 09:31 • Новости дня
    Баканов: Роскосмос решит все задачи руководства страны

    Глава Роскосмоса сообщил о задачах по развитию космодромов и орбитальной группировки

    Tекст: Александра Юдина

    Роскосмос способен справляться со всеми задачами, поставленными руководством страны, включая масштабирование орбитальной группировки и модернизацию космодромов, заявил в День космонавтики глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    В своем поздравлении с Днем космонавтики Баканов заявил, что Роскосмос способен решать все задачи, поставленные руководством страны, опубликованы его слова в Telegram-канале корпорации.

    Он отметил, что в отрасли работают талантливые специалисты, которые могут творчески подходить к решению проблем.

    Баканов подчеркнул важность задач, таких как масштабирование орбитальной группировки и совершенствование ракет и космических кораблей. Также среди приоритетов выделяются развитие и модернизация космодромов, создание новой Российской космической станции и исследование дальнего космоса.

    Он напомнил о значимых фигурах в истории российской космонавтики, таких как Константин Циолковский и Юрий Гагарин, подчеркнув необходимость двигаться вперед и соответствовать новым вызовам современного мира. Баканов пожелал здоровья и благополучия коллегам и ветеранам отрасли.

    Напомним, в 2025 году исполняется 64 года с того момента, как Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» открыл новую эру в истории цивилизации, совершив первый в мире орбитальный полет вокруг Земли.

    Газета ВЗГЛЯД подготовила открытки, которыми можно оригинально и душевно поздравить родных, друзей и коллег с Днем космонавтики.

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    12 апреля 2025, 16:16 • Новости дня
    Мантуров сообщил о снижении стоимости космических пусков в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация Роскосмос планирует снизить стоимость космических пусков, включая в работу частные компании и разрабатывая многоразовые средства выведения, сообщил в ходе своей речи на концерте в честь Дня космонавтики сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    Госкорпорация Роскосмос работает над снижением стоимости космических пусков, сообщает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что для этого ведутся работы с пулом частных компаний, а также разрабатываются многоразовые средства выведения космических аппаратов.

    Мантуров подчеркнул, что Россия последовательно наращивает свою орбитальную спутниковую группировку, в которую входят более 220 аппаратов, обеспечивающих навигацию, связь и мониторинг. «Для ускоренного увеличения группировки, Роскосмос развивает партнерство с частными компаниями», – сказал он.

    Кроме того, Мантуров заявил, что все аспекты деятельности Роскосмоса будут охвачены государственной поддержкой. Он также подчеркнул, что Россия продолжит уделять особое внимание развитию космодрома Восточный, который является ключевым фактором независимого доступа в космическое пространство. В приоритете остаются научные исследования дальнего космоса и развитие космической энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавт Олег Зубрицкий рассказал об особенностях обустройства экипажа на Международной космической станции, подчеркивая важность создания комфортных условий для работы. Космонавты с Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики, отметив достижения российской космонавтики и вклад в развитие мировой науки.

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    12 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Баканов объявил о планируемой встрече с будущим главой НАСА Айзекманом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах встретиться с Джаредом Айзекманом после его утверждения в должности руководителя НАСА для обсуждения совместных проектов.

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о планах встретиться с кандидатом на пост администратора НАСА Джаредом Айзекманом после его назначения, сообщает ТАСС. Встреча пройдет после завершения необходимых процедур в Конгрессе США. Баканов отметил, что главы ведомств объявят о своих планах по сотрудничеству в космической сфере.

    В январе 2023 года президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора НАСА. В сентябре того же года Айзекман принял участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn, где в качестве капитана корабля Crew Dragon вместе с инженером Сарой Джиллис совершил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.

    Баканов также подчеркнул, что основным приоритетом для России остается непрерывность пилотируемой космической программы. Он отметил, что после завершения работы Международной космической станции (МКС) необходимо создание Российской орбитальной станции, чтобы обеспечить преемственность программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил назначение Дмитрия Баканова на пост главы Роскосмоса его предыдущими успехами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс начали встречу для обсуждения космического сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что корпорация способна справляться со всеми задачами, включая масштабирование орбитальной группировки и модернизацию космодромов.

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