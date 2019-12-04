Киев продлил на год действие пошлин против российских товаров

Правительство Украины продлило до конца 2020 года действие ограничений в отношении российских товаров, заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров – до 31 декабря 2020 года – как ответ на аналогичные действия РФ», – передает ТАСС слова Гончаренко.

Напомним, в мае премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании кабмина сообщил, что украинское правительство в среду ввело новые экономические санкции против России, ограничительные меры предусматривают запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин.

В прошлом году Украина приняла решение возобновить действие антидемпинговых пошлин на импорт некоторых видов российских азотных удобрений. После этого крупнейший российский производитель удобрений объявил об уходе с украинского рынка.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что на Украине происходит с производством минеральных удобрений.

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