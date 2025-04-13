Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.18 комментариев
Мощное землетрясение произошло в Таджикистане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 в Таджикистане
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4, сила которого ощущалась в соседнем Узбекистане, однако сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане в воскресенье в 4.24 по времени UTC (в 7.24 мск), передает РИА «Новости». Эпицентр находился более чем в 170 километрах к юго-востоку от Худжанда, население которого превышает 198 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.
В Узбекистане толчки ощущались с силой до трех баллов, сообщает центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики. В частности, в Ташкенте сила толчков составила два балла, а в других семи регионах страны – от двух до трех баллов. Пока не поступило сообщений о пострадавших и разрушениях.
МЧС Узбекистана также уточнило, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. В эпицентре сила подземных толчков достигала семи баллов.
Ранее в воскресенье сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано на территории Мьянмы.