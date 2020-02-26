Украинец в Варшаве пожаловался на ухудшение отношения поляков

Бывший депутат украинского парламента Алексей Журавко разместил в соцсетях жалобу проживающего в Польше украинца на ухудшение отношения местных жителей из-за коронавируса.

Журавко уточнил, что на агрессию поляков пожаловался его приятель, уехавший на заработки в Варшаву, передает РИА «Новости». Политик отметил, что не собирается раскрывать его имя из соображений безопасности.

В тексте письма друг экс-депутата сообщил, что жизнь украинцев в Польше стала хуже из-за поддержки его согражданами Бандеры и других пособников фашистов.

«Чувствуется буквально везде: в магазинах, на рынках, предприятиях, а после последнего приема своих же граждан из Китая, так называемой эвакуации, нас стали ненавидеть», – говорится в письме.

В одном из варшавских баров к украинцу испортилось отношение, с ним перестали даже здороваться. Мужчина решил расспросить бармена о причинах.

«Он прямо в глаза сказал: «Вас родила не та мать, вас родила курва <...>, поэтому вы нехорошие люди, даже своих сограждан не смогли принять, вас надо гнать из Польши», – говорится в письме.

После этого бармен попросил выпроводить украинца из бара.

В октябре польские СМИ писали, что за последние пять лет экономика Польши выросла на 22%, в том числе на 2,5% благодаря вкладу украинских гастарбайтеров.