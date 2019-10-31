Украинские гастарбайтеры подняли экономику Польши на 2,5%

За последние пять лет экономика Польши выросла на 22%, в том числе на 2,5% благодаря вкладу украинских гастарбайтеров, сообщает газета Rzeczpospolita.

Так, с 2013 года число работников в Польше выросло на 900 тыс. По словам учитывая численность уехавших из страны поляков трудоспособного возраста, фактическая численность работников должна быть вдвое больше при учете экономических результатов, передает «Страна.ua» .

Таким образом, быстрый рост экономики объясняется приездом в страну большого числа мигрантов, в том числе и украинцев.

«На протяжении последних пяти лет вклад мигрантов с востока в рост экономики был почти таким же, как и вклад новых польских сотрудников. В то же время мы делаем недостаточно того, чтобы они тут остались», – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что украинцы в 2018 получили больше всего видов на жительство в странах ЕС, в том числе в Польше – 78%.