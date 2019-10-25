Украинцы стали лидерами по числу полученных видов на жительство ЕС в 2018 году

Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Евростат), в 2018 году гражданам Украины было выдано больше всего видов на жительство в странах ЕС – 527 тыс.

«В 2018 году граждане Украины (527 тыс. получателей, из которых почти 78% в Польше) снова получили наибольшее количество разрешений в ЕС, опередив граждан Китая (206 тыс., из которых почти половина в Соединенном Королевстве) и Индии (197 тыс., из которых 38% в Великобритании)», – приводит сообщение службы УНИАН.

Отмечается, что больше всего видов на жительство украинцы получили в Польше – 413,4 тыс.

Гражданам Белоруссии было выдано 138 тыс. разрешений, из которых 92% в Польше, россиянам – 75 тыс., из которых 18% в Германии.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о положении трудовых мигрантов из Украины в Польше.