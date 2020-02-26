В Германии появилась «анти-Грета Тунберг»

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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

Теперь Трампа и Сандерса объединяет обвинение в том, что на них ставит ПутинФото: Zuma/ТАСС, REUTERS/Mike Blake
Американское глубинное государство оказалось в патовой ситуации: все более реальным становится неприемлемый для него президентский финал Трамп – Сандерс. Дональд Трамп уже открыто обвинил спецслужбы и истеблишмент в заговоре против него и сенатора-социалиста и использовании выдуманной темы «русского вмешательства». Недавно это казалось невероятным, но сейчас оба кандидата обвиняются в связях с Москвой. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
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Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

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              В Германии появилась «анти-Грета Тунберг»

                 26 февраля 2020, 12:13
              Фото: Naomi Seibt/Youtube
              Текст: Наталья Ануфриева

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              В Германии становится популярной 19-летняя немка Наоми Зайбт, которую называют «анти-Грета Тунберг». Девушка изобличает ученых, которые используют науку в политических целях, а также заявляет, что «наука об изменении климата – это не наука вообще».

              Зайбт критикует раздувание паники вокруг изменений климата и утверждает, что в ядре этого движения лежит «мерзкая антигуманная идеология», сообщает «Царьград» со ссылкой на издание The Washington Post.

              Девушка стала звездой форума Heartland Institute, проведенного в рамках конференции ООН по климату в Мадриде. Также в январе 2020 года она стала лицом кампании, цель которой – «поставить под сомнение поддерживаемое большинством ученых мнение» об антропогенной природе климатических изменений.

              На ваш взгляд

               
              Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг?




              Обсуждение: 83 комментария

              Наука об изменении климата – это не наука вообще, считает «анти-Грета Тунберг».

              «Она – одареннейший сторонник свободного рынка и климатического реализма», – отмечает журналист The Washington Post Джеймс Тейлор.

              По словам самой Зайбт, она стала активисткой несколько лет назад, когда высказала в школе скептицизм по поводу либеральной миграционной политики страны и столкнулась с чрезвычайно жесткой реакцией со стороны учителей и сверстников.

              Однако это лишь укрепило ее сомнения по отношению к популярным мнениям в Германии.

              «У меня мурашки по коже бегут, когда я вижу такую молодежь, особенно на школьной забастовке. Они вопят, кричат и вообще напуганы до смерти. Они боятся конца света», – говорит активистка.

              Напомним, в конце 2019 года в Сети начала набирать популярность 16-летняя девушка из Швеции Изабелла Нильссон Ярванди, которую СМИ называли «анти-Грета». Девушка решила бросить вызов феминисткам, глобалистам и либеральным политикам со стороны «традиционных ценностей».

              17-летняя шведка Грета Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Таким образом девушка выразила возмущение из-за рекордного количества лесных пожаров в стране.

              Кроме этого, она выступила с требованием к властям соблюдать Парижское соглашение, в рамках которого необходимо срочно снизить выбросы парниковых газов.

              Затем ее протест принял еженедельный характер. Многих вдохновили пикеты Тунберг, к ней начали присоединяться люди по всему миру.

              Тунберг стала лауреатом премии «За целесообразное жизнеобеспечение», которая считается своеобразным дополнением к нобелевским номинациям. Также журнал Time признал ее «Человеком года».

              В январе Тунберг сообщила, что подала заявку на регистрацию собственного имени как товарного знака.

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