Глава минздрава Польши обвинил в распространении коронавируса котов

Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

«Только от животных. Это заражение от животных в моменте мутации вируса», – передает РИА «Новости» ответ Шумовского на вопрос, откуда изначально появился этот вирус.

Министр отметил, что часто носителями вируса являются, например, коты.

«Коронавирусы часто встречаются у котов. Они (вирусы) часто мутируют и заражают человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится», – пояснил Шумовский.

Напомним, ранее в министерстве науки и техники Китая заявили, что наиболее вероятным источником нового коронавируса являются летучие мыши.

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