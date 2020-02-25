В храмах РПЦ начали устанавливать камеры наблюдения

Глава Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) сообщила, что в православных храмах начали устанавливать камеры видеонаблюдения.

Камеры планируется ставить с учетом «внутренних установлений» РПЦ, уточнила игуменья, передает «Интерфакс». Их не будут ставить у алтарей и в местах проведения проповедей.

Она отметила, что камеры уже стоят во многих храмах для предотвращения хищений.

Представительница РПЦ добавила, что камеры могут отключать по решению настоятеля во время крещения, венчания или отпевания.

Осенью 2019 года телеканал «Спас» объявил о запуске нового реалити-шоу «Остров», героями которого должны были стать монахи мужского монастыря Нилова пустынь на озере Селигер.

Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что монастырь не место для съемок реалити-шоу, оно вызовет непонимание со стороны верующих.