Протоиерей Уминский оценил идею провести реалити-шоу в монастыре

Монастырь не место для съемок реалити-шоу, оно вызовет непонимание со стороны верующих и снизит доверие к РПЦ, заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах.

Ранее телеканал «Спас» объявил о запуске нового реалити-шоу «Остров». Его участники на месяц станут послушниками мужского монастыря Нилова пустынь на озере Селигер – все это время они проведут под прицелом камер.

«Конечно, все зависит от реализации проекта, и, возможно, телеканал заставит посмотреть на формат реалити-шоу по-другому. Но на данный момент лично у меня все они ассоциируются с низкосортной попсовостью и вызывают стойкое отторжение и тошнотворный рефлекс. Тот монастырь, который допускает съемки реалити-шоу на своей территории - нарушает свой собственный монастырский устав. Разрушается жизнь монастыря, создается дискомфорт для тех монахов, которые пытаются отгородиться от мира», - сказал протоиерей.

Телеканал «Спас» - первый общественный православный телеканал в России, он вещает с июля 2005 года и принадлежит Московскому патриархату РПЦ. Среднесуточная доля канала в России в январе–июле 2019 года составила, по данным «Mediascope», 0,5% от всех зрителей старше 18 лет.