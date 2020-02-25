В Конституции предложили закрепить запрет на отчуждение территории России

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям, сообщил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

Белов сообщил, что «эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции». В частности, предусматривается, что Россия «обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям», передает ТАСС.

Кроме того, предлагается закрепить возможность создания в России федеральных территорий.

«Сейчас в России вся территория государства распределена между субъектами, каждая территория входит в состав какого-нибудь субъекта в отличие от многих зарубежных федераций, где существуют федеральные территории. Возможность создания федеральных территорий и в России предусматривается дополнительными предложением, которое предлагается включить в первую часть статьи 67», – пояснил Белов.

Третья предлагаемая поправка – закрепить в основном законе страны, что Россия предпринимает меры по укреплению международной безопасности и мира, защищает общечеловеческие ценности и «исходит из недопустимости вмешательства во внутренние дела государств».

Ранее была названа дата встречи рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.