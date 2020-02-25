Шойгу прибыл в Пермь для инспекции предприятий ОПК

Министр обороны Сергей Шойгу во вторник прибыл в Пермь, где планирует проверить выполнение гособоронзаказа местными предприятиями.

«В ходе рабочей поездки министр обороны проверит выполнение гособоронзаказа пермскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Шойгу также проинспектирует расположенное в Перми Суворовское военное училище, проверит его материальную базу и обустройство объектов инфраструктуры.