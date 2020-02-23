Пытавшегося закопать ребенка в снег подростка из Кандалакши сравнили с Чикатило

Подросток, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области, ранее уже нападал на тех, кто младше него. В поле зрения правоохранительных органов 15-летний Кирилл Г. находится с 2016 года.

Местные жители и ранее отмечали агрессивное поведение подростка. По данным «Рен ТВ», Кирилл заставил одноклассниц избитого им мальчика смотреть на это.

«Ребенок в реанимации... помнит только свое имя и узнал папу... Следствие задержало Г., но я уверена, что и на этот раз он уйдет от ответственности. Этот Г. имеет «отличные» характеристики, он нападает только на маленьких... вводит всех в заблуждение... Он натуральный Чикатило! Хоть бы народ поднялся... этого урода нужно либо закрывать, либо признавать психически больным! Сегодня сотрудники полиции плакали, когда доставали пацана из снега...», – заявляют свидетели.

По словам одной из местных жительниц, подросток разбил голову ее дочери. Родители Кирилла, по ее словам, не могут ничего сделать с сыном.

По данным СМИ, Кирилл и ранее избивал детей моложе себя, с которыми даже не был знаком. Отмечается, что его жертвами могли быть минимум шесть мальчиков и девочек 2005–2008 годов рождения. В 2017 году он столкнул с дамбы в реку мальчика 2009 года рождения и наблюдал за его гибелью. Кирилл избежал наказания, так как на тот момент ему не было 14 лет.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело против подростка, который подозревается в том, что он якобы пытался задушить и закопать школьника. Мальчика спасли взрослые, сейчас его жизни ничего не угрожает.