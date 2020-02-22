Подросток попытался убить и закопать школьника в Мурманской области

В Кандалакше (Мурманская область) следователи возбудили уголовное дело против подростка, который подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег школьника, сообщили в региональном СУ СК.

Инцидент произошел 21 февраля, говорится в сообщении на сайте ведомства. Подозреваемый избил и пытался задушить школьника; когда потерпевший потерял сознание, подросток, «считая, что мальчик мертв, закопал его в снегу».

Взрослые, обнаружившие ребенка, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, медики доставили его в больницу.

«В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. На его теле зафиксированы следы применения насилия», – добавили в ведомстве.

Подозреваемый был быстро установлен и задержан, с ним работают следователи. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также мотив совершенного деяния.

Ранее подростка задержали за убийство школьницы в Балашихе.