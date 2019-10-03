Подростка задержали за убийство школьницы в Балашихе

Подросток задержан за убийство в ходе ссоры девочки из параллельного класса в Балашихе, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

2 октября в Балашихе внутри заброшенного здания было обнаружено тело 15-летней школьницы.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался 15-летний подросток, обучающийся с потерпевшей в параллельных классах», – передает РИА «Новости» слова Врадий.

На допросе подросток признался, что убил школьницу из-за возникшего между ними конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Напомним, 15 сентября в Башкирии старшеклассница убила младшую сестру, мешавшую делать уроки.