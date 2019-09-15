Девушку-подростка в Башкирии заподозрили в убийстве младшей сестры

Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки, подозреваемой в убийстве семилетней сестры, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по республике.

Уточняется, что подозреваемся является жительницей города Салавата. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), передает ТАСС.

По данным следствия, 13 сентября девушка решила успокоить сестру, которая капризничала и мешала ей учить уроки. Она завела девочку в баню, опустила головой в таз и удерживала некоторое время. В результате семилетняя девочка захлебнулась и умерла.

17-летняя девушка задержана, с ней проводят следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, в середине августа в Ульяновской области нашли убитыми пожилых мужчину и женщину, еще одну женщину среднего возраста и двух малолетних детей. Позднее обнаружили тело подростка – их родственника. По версии следствия, он зарубил семью топором, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку.