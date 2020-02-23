Доктор Комаровский встретился с жителями Новых Санжар

Украинский врач Евгений Комаровский провел встречу с жителями Новых Санжар для разъяснения ситуации по коронавирусу, сообщили СМИ.

Как передает 112.ua, на встрече с местными жителями Комаровский подробно проинформировал людей относительно ситуации с коронавирусом. Доктор рассказал про режим обсервации и основные пути распространения вируса.

В четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков.

Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.

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