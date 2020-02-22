Албания выдала воевавшего на стороне ИГ россиянина

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, Расул Мислаев, «являясь сторонником радикального ислама, в 2013 году выехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне ИГ*», передает ТАСС.

Накануне он в сопровождении конвоя ФСИН и НЦБ Интерпола МВД был экстрадирован в Россию.

Ранее ФСБ задержала членов международной экстремистской организации в Москве.