ЦИК примет документы о применении ГАС «Выборы» на голосовании по Конституции

Центральная избирательная комиссия планирует принять распорядительные документы о применении Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» и технических средств на общероссийском голосовании по законопроекту о поправке к Конституции, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина в ходе экспертного семинара «Общество и выборы».

«Что касается распорядительных актов, мы их можем принять в рамках распоряжения президента о подготовке проведения общероссийского голосования. И мы, в принципе, планируем рассмотреть распорядительные акты, касающиеся применения ГАС «Выборы», применения технических средств, чтобы запустить подготовку, тестирование, проведение профилактических работ», – сказала Гришина, отвечая на вопрос, какие документы важно подготовить в первую очередь, передает ТАСС.

Окончательное содержание нормативных актов ЦИК зависит от законопроекта о поправке к Конституции, отметила Гришина.

«Что касается нормативных актов, то мы готовы вынести их на общероссийское обсуждение в том смысле, что опубличить проекты. Я думаю, что основной, базовый проект – это порядок голосования, подсчет голосов. Мы хотим обозначить те подходы, которые видятся нам как нужные, допустимые, возможные в виде проектов, что называется за основу», – добавила Гришина.

Она сообщила, что во время проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запустит горячую линию для жалоб и обращений.

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«Как только начнется официальная кампания, она сразу начнет работать – бесплатная, многоканальная, с разъяснительной частью и с частью для подачи жалоб и обращений. [...] Кроме того, мы запустим сайт «Конституция 2020», где будет собрана вся информация как о порядке голосования, так и о содержании поправок. Мы будем стараться давать там материалы, в том числе информационно-разъяснительного плана», – приводит слова Гришиной РАПСИ.

По словам директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, планируется, что в голосовании по поправкам в Конституцию примут участие более 150 тыс. наблюдателей. «Перед нами (Общественной палатой – прим. ВЗГЛЯД) стоит очень серьезная, важная и масштабная задача, количество наблюдателей будет даже сильно больше, чем 150 тысяч человек, которые были на президентских выборах. Основная работа ляжет на общественные палаты, здесь мы надеемся, что нам также поможет Ассоциация юристов России», – сказал эксперт.

В пятницу в Москве проходит интенсив ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Общество и выборы». В ходе мероприятия юристы, правозащитники, общественные деятели и политологи обсуждают современные формы и инструменты независимого общественного наблюдения во время голосования.

20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.