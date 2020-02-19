В столице Ливии начались проблемы с бензином

Дефицит топлива для автомобилей заметно ощущается в столице Ливии, сообщил близкий к силовым структурам источник в Триполи.

По словам источника, «в Триполи возникли проблемы с бензином, к заправкам выстраиваются длинные очереди, некоторые и вовсе закрыты», передает ТАСС.

«Во вторник ситуация обострилась. Ливийская национальная армия (ЛНА) обстреляла порт Триполи, в результате чего погибли три человека, пятеро получили ранения. Но сегодня обстановка нормальная, спокойная. Обстрелов нет», – отметил источник.

Согласно свидетельствам представителей инженерных служб, «дефицит топлива есть во всей столице, и как долго это продлится, неясно». «В Триполи происходят веерные отключения электричества. В то же время продовольственные товары в магазинах и на рынках имеются, с этим проблем нет», – сообщили представители инженерных служб.

Накануне Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа объявило о прекращении своего участия в работе военного комитета в Женеве в связи с обстрелом Ливийской национальной армией (ЛНА) порта Триполи.

Напомним, 18 января Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение после остановки экспорта нефти из пяти портов. К 8 февраля потери Ливии от закрытия нефтяных месторождений превысили 1 млрд долларов.

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