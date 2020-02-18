РПЦ не увидела препятствий для признания государством церковных браков

В Московском патриархате считают, что Россия могла бы начать признавать браки, заключенные в церкви, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

Епископ напомнил в своем Telegram-канале, что государством признается только брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния (Семейный кодекс, ст. 1.2.).

Однако согласно ст. 169.7, это не распространяется на браки граждан России, совершенные «по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния».

Следовательно, продолжил он, «нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака», и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.

Епископ отметил, что периодически раздаются голоса в пользу этого. При этом он признался, что ранее считал это лишь выражением ностальгии по дореволюционному периоду.

В то же время священнослужитель считает, что самой РПЦ вряд ли нужна эта дополнительная бюрократическая нагрузка.

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Ранее Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками».

Многие сочли это высказывание оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам, которых «бросают через три-пять лет» и с которыми «обращаются как с мусором».

Затем протоиерей заявил, что СМИ исказили его слова о недопустимости гражданского брака.

При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии посоветовали протоиерею правильно употреблять термины.

Кроме того, приморский юрист Максим Чихунов обратился в Генпрокуратуру, попросив привлечь к ответственности Смирнова.

Комментируя ситуацию, телеведущий Владимир Соловьев напомнил о праве на свободу слова тем, кто недоволен высказыванием протоиерея.

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