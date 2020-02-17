В РПЦ извинились за слова протоиерея о «бесплатных проститутках»

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, сожительствующих с мужчинами без оформления брака, с «бесплатными проститутками».

Митрополит Иларион сказал, что протоиерей Димитрий Смирнов «нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин». При этом, по его мнению, делается это из благих побуждений. Целью таких высказываний является привлечение внимания к теме защиты общества и семьи, объяснил митрополит, выразив сожаление, что получается это «не всегда удачно».

«Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника», – приводит его слова РИА «Новости».

Митрополит напомнил, что Церковь относится уважительно к бракам, которые официально зарегистрированы в ЗАГС.

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Говоря о незарегистрированном сожительстве мужчины и женщины, он признал, что «в таких союзах женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен». По его словам, часто женщины соглашаются на такой союз в надежде на его регистрацию в дальнейшем. «А мужчина не хочет его регистрировать, чтобы не рисковать своими деньгами, которых он лишится в случае, если женщина его покинет», – пояснил архиерей.

Такая проблема, отметил он, требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения, в ходе которого следует «тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно».

Напомним, Смирнов сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками». Это высказывание сочли оскорблением. Протоиерей не стал извиняться за такое сравнение и подчеркнул, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам, которых «бросают через три-пять лет» и с которыми «обращаются как с мусором».