Протоиерей Смирнов отказался извиняться за слова о «бесплатных проститутках»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов не стал извиняться за то, что сравнил с «бесплатными проститутками» женщин, живущих с мужчинами без оформления брака.

«Проститутка – абсолютно литературное слово. И я нарочно использовал именно его», – сказал протоиерей в комментарии изданию «Подъем».

«А за что [извиняться]? Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко», – добавил священнослужитель. Он подчеркнул, что сожительниц «бросают через три-пять лет, с ними обращаются как с мусором», а женщинам «приходится эту мерзость терпеть».

«Я выбираю такие выражения, чтобы остановить этот кошмар. Кому не нравится, пусть подает на меня в суд. Посудимся. Я докажу с аргументами в руках», – сказал протоиерей, добавив, что «называет вещи своими именами» в надежде, что «хоть какая-то часть задумается».

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«А если я буду сопли жевать, они прислушиваться не будут. Да, я приношу этим скорбь, но на это и рассчитано. Потому что раз ребенок не понимает ласку, значит, надо ему немножко с любовью по попочке наподдать. Тогда до него дойдет: не через ум, так через попочку», – заключил священнослужитель.

Ранее Смирнов заявил, что женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с «бесплатными проститутками».

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина назвала его слова оскорблением, заявив, что так в ЗАГС людей загнать нельзя.

В Союзе женщин России назвали заявление Смирнова «некрасивым и неправильным», но отметили, что таким образом в РПЦ пытаются отстаивать традиционные ценности.

В РПЦ заявили, что протоиерей Димитрий Смирнов не хотел оскорбить женщин, которые живут в гражданском браке, а упрекал мужчин, которые не берут на себя ответственность.