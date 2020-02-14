Турция опубликовала видео уничтожения вертолета сирийской армии

В Сети опубликовали видеозапись крушения вертолета сирийских правительственных сил в зоне деэскалации провинции Идлиб.

Ролик разместило в своем Twitter турецкое агентство Anadolu.

Напомним, в пятницу боевики сбили вертолет подконтрольных Дамаску вооруженных сил в провинции Алеппо.

В начале недели боевики поддерживаемой Турцией «сирийской вооруженной оппозиции» также сбили в Идлибе вертолет Ми-8 армии Сирии. Экипаж машины погиб.