Вертолет сирийской армии сбит в Алеппо

Боевики сбили вертолет подконтрольных дамаску Вооруженных сил в провинции Алеппо, сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, инцидент произошел на западе провинции, передает ТАСС.

В начале недели боевики поддерживаемой Турцией «сирийской вооруженной оппозиции» также сбили в Идлибе вертолет Ми-8 армии Сирии. Экипаж машины погиб.

Позже военный эксперт Бабак Тагвеи заявил, что вертолет сбил турецкий F-16.