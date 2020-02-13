В Амстердаме прогремел еще один взрыв

Правоохранительные органы сообщили, что в Амстердаме произошел еще один взрыв.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Накануне взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, а позже еще одна посылка взорвалась в голландском отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал. Также Посылка со взрывчаткой была обнаружена утром в четверг в голландском городе Лесден.