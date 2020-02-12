В офисе почтовой компании в Амстердаме прогремели два взрыва

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщили СМИ.

Как передает Reuters со ссылкой на полицию, в результате взрыва никто не пострадал. Причиной инцидента могло стать взрывное устройство, вложенное в письмо, передает РИА «Новости».

Тем временем агентство сообщило, что второй взрыв произошел в почтовом отделении одной из компаний в Амстердаме, пострадавших нет.