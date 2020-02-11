В Багдаде во второй раз за 100 лет выпал снег

В столице Ирака во второй раз за последние 100 лет выпал снег, сообщают ближневосточные СМИ.

Столбики термометров в столице Ирака показывают три градуса выше ноля при среднесуточной температуре в феврале около 16 градусов тепла, передает «Интерфакс».

It snowed in Baghdad for only the 2nd time in 100 years. For many Iraqis, it was the first time they'd ever seen snowfall: pic.twitter.com/y1Q6htYaZX — AJ+ (@ajplus) February 11, 2020

Местные жители активно фотографировали редкое природное явление, выкладывая в сеть снимки заснеженных пальм.

#IRAQ

Iraq's capital Baghdad woke up covered in a thin layer of fresh snow, an extremely rare phenomenon for one of the world's hottest countries.

@mo_sawaf #AFP pic.twitter.com/OI8oZKczv9 — AFP Photo (@AFPphoto) February 11, 2020

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU — Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020

Напомним, в январе 2008 года в Багдаде впервые за последние почти 100 лет выпал снег. В декабре 2016 года снег впервые за 37 лет выпал в африканской пустыне Сахара. В январе 2018 года природное явление наблюдалось в районе алжирского города Айн-Сефра.

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