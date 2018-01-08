В Сахаре второй год подряд выпал снег

В африканской пустыне Сахара второй год подряд шел сильный снег, начавшийся в воскресенье утром в районе алжирского города Айн-Сефра, сообщает портал TSA.

Всего выпало около 40 сантиметров осадков. К вечеру воскресенья снег начал таять, передает РИА «Новости».

В прошлом году в окрестностях Айн-Сефры также прошел снегопад. Тогда сообщалось, что это очень редкое событие, случившееся в этом районе впервые с февраля 1979 года.

Кроме того, в ноябре 2016 года сообщалось о выпадении снега на севере и в центральных районах Саудовской Аравии.