Водонаева отреагировала на сообщения о долгах по налогам

Телеведущая Алена Водонаева опровергла информацию об имеющейся у нее налоговой задолженности.

Водонаева написала в Instagram, что у нее «нет долгов за «дачу».

«За дом налоги заплачены. За автомобиль еще в январе должна была заплатить (плачу в январе всегда) и пока не успела. Видно, наверное, по каким причинам не успеваю?!», – добавила она.

Затем она сообщила, что попросила «папу с мамой сходить заплатить налог».

Ранее в Telegram распространились сообщения о том, что телеведущая якобы не оплатила налоги за автомобиль и дачу в Московской области, сумма которых составила порядка 45 тыс. рублей.

Напомним, в понедельник Алену Водонаеву вызвали в ГУ МВД по Таганскому району Москвы из-за слов об абортах. До этого она заявила, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями.

Затем в эфире телеканала НТВ Водонаева заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».