В МИД усомнились в возможности проведения «нормандского саммита» в апреле

Заявления властей Украины и степень выполнения Киевом «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе ставят под вопрос возможность проведения встречи лидеров «нормандского формата» в апреле, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Дипломат напомнил, что в декабре в Париже лидеры «нормандской четверки» договорились, что очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине. Тогда же было обусловлено, что Киев, Донецк и Луганск разведут силы на трех новых участках линии соприкосновения, откроют новые пункты пропуска, продвинутся в разминировании, проведут обмен удерживаемыми лицами, закрепят в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера» и согласуют все правовые аспекты особого статуса Донбасса. Однако, отметил Руденко, пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц, передает РИА «Новости».

«Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении «Парижского пакета», в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита «нормандского формата» пока не приходится», – добавил Руденко.

В то же время он заявил, что вопрос присутствия миротворцев ООН в Донбассе пока не значится в повестке дня стран «нормандского формата».

«В 2017 году Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ. Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало», – напомнил Руденко, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность введения ООН в Донбасс.

Ранее стало известно, что во Франции растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским из-за «зависшей паузы» после достаточно успешного «нормандского» саммита в Париже.

Напомним, 9 декабря состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже, а также двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам саммита лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».