В Кремле отреагировали на резолюцию ООН по Крыму

Россия вольна делать в Крыму все, что захочет, так как это ее суверенная территория, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Крыму.

«В данном случае речь идет о суверенной территории Российской Федерации, на которой Россия в рамках международного права и в рамках международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, в данном случае первоочередная задача и главный приоритет – это обеспечение безопасности России.

В понедельник участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию по проблеме «милитаризации» Крыма и Севастополя, а также акватории Черного и Азовского морей. Составители резолюции призвали Россию «немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма».